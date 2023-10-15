Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что политика президента США Джо Байдена по Украине обернулась катастрофой. Об этом он написал на странице в соцсетях.

"Правда в том, что Украина была инструментом нападения на Россию", — пояснил Макгрегор.