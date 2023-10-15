Полковник Макгрегор: Украина была для США инструментом нападения на Россию
Полковник Макгрегор: Политика Байдена по Украине привела к катастрофе
Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что политика президента США Джо Байдена по Украине обернулась катастрофой. Об этом он написал на странице в соцсетях.
"Правда в том, что Украина была инструментом нападения на Россию", — пояснил Макгрегор.
Основной целью такой политики было "нанести ей вред, уничтожить Россию, изменить Российское государство". По словам полковника, политика американского лидера стала преступлением против жителей Украины и привела к гуманитарному коллапсу. Макгрегор призвал Вашингтон прекратить бесконечные войны.
Ранее бывший главнокомандующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что Джо Байден допустил две ошибки в конфликте на Украине. Одной из главных причин он назвал отсутствие объяснения цели Вашингтона в этом конфликте, чтобы хоть как-то оправдать финансирование Киева.
ТАСС / EPA / POOL / Samuel Corum