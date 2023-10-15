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15 октября, 08:02

Полковник Макгрегор: Украина была для США инструментом нападения на Россию

Полковник Макгрегор: Политика Байдена по Украине привела к катастрофе

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что политика президента США Джо Байдена по Украине обернулась катастрофой. Об этом он написал на странице в соцсетях.

"Правда в том, что Украина была инструментом нападения на Россию", — пояснил Макгрегор.

Основной целью такой политики было "нанести ей вред, уничтожить Россию, изменить Российское государство". По словам полковника, политика американского лидера стала преступлением против жителей Украины и привела к гуманитарному коллапсу. Макгрегор призвал Вашингтон прекратить бесконечные войны.

Украине предрекли страшную расплату за фатальную ошибку Байдена

Украине предрекли страшную расплату за фатальную ошибку Байдена

Ранее бывший главнокомандующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что Джо Байден допустил две ошибки в конфликте на Украине. Одной из главных причин он назвал отсутствие объяснения цели Вашингтона в этом конфликте, чтобы хоть как-то оправдать финансирование Киева.

Обложка ©

ТАСС / EPA / POOL / Samuel Corum

Дарья Нарыкова
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