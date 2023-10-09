Украине предрекли страшную расплату за фатальную ошибку Байдена

Украине придётся расплачиваться за серьёзный миграционный кризис в США, который допустил американский президент Джо Байден. Об этом сообщает The Washington Post.

Республиканцы неустанно твердят, что глава государства больше заботится о защите границ Украины, а не собственной страны, пишет колумнист Марк Тиссен. И проблема заключается в том, что они правы: политика Байдена привела к возникновению самого тяжёлого кризиса на границе за всю историю США. Также журналист напоминает, что в 2022 году более 106 тысяч американцев скончались от передозировки наркотиков, значительная часть которых доставляется контрабандой из-за границы. Из-за тяжести ситуации "даже демократы обращают на неё внимание Байдена".

Колумнист отмечает, что за безопасность границ отвечает не Конгресс, а Белый дом, нужно только добиться исполнения законов в этой сфере. Но Байден бездействует, и миграционный кризис окончательно выходит из-под контроля. В результате поддержка Украины республиканцами стремится к нулю.

"А расплачиваться за это будет Украина. Если Байден действительно заботится об Украине и хочет ей помогать, ему следует обеспечить безопасность нашей южной границы", — утверждает журналист.