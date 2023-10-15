Силуанов назвал главный риск для мировой экономики

Основным риском для глобальной экономики является долговой кризис. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК) в рамках годового собрания МВФ и Всемирного банка в Марокко.

"Долговой кризис — это ключевой риск для мировой экономики, причём наибольшую озабоченность вызывает ситуация с уровнем госдолга у отдельных развитых стран", — сказал Силуанов, добавив, что Международный валютный фонд не должен отмалчиваться по этому вопросу.

Помимо долгового кризиса, по словам главы Минфина, стоит обратить внимание на продолжающуюся фрагментацию мировой экономики. Силуанов добавил, что количество вводимых вредящих торговых ограничений увеличилось почти в десять раз с финансового кризиса 2008 года. В своём выступлении министр также отметил важность предоставления многосторонних решений по отмене торговых барьеров.