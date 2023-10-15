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15 октября, 10:02

На Урале водитель задавил лежавшего на дороге пешехода, скинул тело в канаву и скрылся

В Свердловской области ​водитель наехал на пешехода и скинул его тело

<p>Канава, куда водитель в Свердловской области сбросил тело мужчины, на которого наехал. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-212261625_1558" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГИБДД Свердловская область</a></p>

Канава, куда водитель в Свердловской области сбросил тело мужчины, на которого наехал. Обложка © VK / ГИБДД Свердловская область

В Свердловской области ​40-летний мужчина с 12-летним стажем вождения наехал на пешехода, а затем скинул его тело в канаву и скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть человека", водителю грозит до 5 лет лишения свободы, заявили в региональном УГИБДД.

Место, где водитель наехал на мужчину в Свердловской области. Фото © VK / ГИБДД Свердловская область

Место, где водитель наехал на мужчину в Свердловской области. Фото © VK / ГИБДД Свердловская область

"12 октября в 4:30 (2:30 мск. — Прим. Лайфа) в селе Коркинское Туринского района водитель автомобиля ВАЗ-211124, двигаясь по улице Свердлова напротив дома № 30, допустил наезд на пешехода, после чего скинул тело в канаву и скрылся с места происшествия. В результате ДТП пешеход, мужчина 1969 г.р., ​от полученных травм скончался на месте", — уточнили в ведомстве.

Водитель, который наехал на мужчину в Свердловской области. Фото © VK / ГИБДД Свердловская область

Водитель, который наехал на мужчину в Свердловской области. Фото © VK / ГИБДД Свердловская область

Для розыска водителя полицейские опросили местных жителей, один из которых ​при осмотре изъятых с места ДТП частей машины, указал на предполагаемого виновника аварии. Правоохранители нашли автомобиль во дворе дома, мужчина признался в случившемся. Он рассказал, что рано утром ехал на работу и из-за плохой видимости не замет­ил лежавшего на дороге человека. Известно, что погибший в этот момент был в тёмной одежде без светово­звращающих элементов.

Полицейский переехал лежащего на дороге пьяного мужчину в селе под Пермью

Полицейский переехал лежащего на дороге пьяного мужчину в селе под Пермью

Ранее Лайф писал, что в Подмосковье пьяный полицейский переехал пожарного в Подмосковье и покинул место ДТП, но вскоре вернулся. Правоохранителя задержали, возбуждено уголовное дело.

Никита Осипов
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