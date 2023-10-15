На Урале водитель задавил лежавшего на дороге пешехода, скинул тело в канаву и скрылся

В Свердловской области ​40-летний мужчина с 12-летним стажем вождения наехал на пешехода, а затем скинул его тело в канаву и скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть человека", водителю грозит до 5 лет лишения свободы, заявили в региональном УГИБДД.

Место, где водитель наехал на мужчину в Свердловской области. Фото © VK / ГИБДД Свердловская область

"12 октября в 4:30 (2:30 мск. — Прим. Лайфа) в селе Коркинское Туринского района водитель автомобиля ВАЗ-211124, двигаясь по улице Свердлова напротив дома № 30, допустил наезд на пешехода, после чего скинул тело в канаву и скрылся с места происшествия. В результате ДТП пешеход, мужчина 1969 г.р., ​от полученных травм скончался на месте", — уточнили в ведомстве.

Водитель, который наехал на мужчину в Свердловской области. Фото © VK / ГИБДД Свердловская область

Для розыска водителя полицейские опросили местных жителей, один из которых ​при осмотре изъятых с места ДТП частей машины, указал на предполагаемого виновника аварии. Правоохранители нашли автомобиль во дворе дома, мужчина признался в случившемся. Он рассказал, что рано утром ехал на работу и из-за плохой видимости не замет­ил лежавшего на дороге человека. Известно, что погибший в этот момент был в тёмной одежде без светово­звращающих элементов.