Неизвестные разнесли стадион английского футбольного клуба

Неизвестные напали на стадион лондонского "Тоттенхэма" и нанесли ему сильный ущерб. Как отмечает Daily Mail, это произошло 9 октября во время перерыва на матчи сборных.

Издание уточняет, что стадиону стоимостью 1,2 миллиарда фунтов стерлингов нанесён ущерб на шестизначную сумму. Подозреваемый в погроме уже задержан. При этом журналисты подчёркивают, что случившееся не связано с обострением конфликта между Палестиной и Израилем и связями владельца "Тоттенхэма" Даниеля Леви с еврейской общиной.