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15 октября, 12:38

Неизвестные разнесли стадион английского футбольного клуба

Daily Mail: Неизвестные нанесли урон стадиону ФК "Тоттенхэм" в Лондоне

<p>Стадион "Тоттенхэм Хотспур". Обложка © Shutterstock</p>

Стадион "Тоттенхэм Хотспур". Обложка © Shutterstock

Неизвестные напали на стадион лондонского "Тоттенхэма" и нанесли ему сильный ущерб. Как отмечает Daily Mail, это произошло 9 октября во время перерыва на матчи сборных.

Издание уточняет, что стадиону стоимостью 1,2 миллиарда фунтов стерлингов нанесён ущерб на шестизначную сумму. Подозреваемый в погроме уже задержан. При этом журналисты подчёркивают, что случившееся не связано с обострением конфликта между Палестиной и Израилем и связями владельца "Тоттенхэма" Даниеля Леви с еврейской общиной.

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Никита Осипов
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