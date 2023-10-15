Неизвестные разнесли стадион английского футбольного клуба
Daily Mail: Неизвестные нанесли урон стадиону ФК "Тоттенхэм" в Лондоне
Стадион "Тоттенхэм Хотспур". Обложка © Shutterstock
Неизвестные напали на стадион лондонского "Тоттенхэма" и нанесли ему сильный ущерб. Как отмечает Daily Mail, это произошло 9 октября во время перерыва на матчи сборных.
Издание уточняет, что стадиону стоимостью 1,2 миллиарда фунтов стерлингов нанесён ущерб на шестизначную сумму. Подозреваемый в погроме уже задержан. При этом журналисты подчёркивают, что случившееся не связано с обострением конфликта между Палестиной и Израилем и связями владельца "Тоттенхэма" Даниеля Леви с еврейской общиной.
Ранее Лайф писал, что разъярённые амстердамские фанаты устроили штурм стадиона и сорвали матч "Аякса". Зрители закидали поле горящей пиротехникой, сопроводив акцию недовольным гулом.