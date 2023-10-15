Россияне назвали признаки идеального водителя

Свыше половины россиян (55%) каждый день сталкиваются с опасными и непредсказуемыми водителями. Об этом со ссылкой на результаты опроса сообщает kp.ru.

Источником наибольшего риска оказались автомобилисты, отвлекающиеся на телефонные разговоры или беседы с пассажирами (такой ответ дал 71% респондентов). На втором месте — любители выпить перед поездкой (69%). На третьем — уличные гонщики (48% граждан).

Также опрос показал, что ДТП чаще всего происходит в пробках. Водитель либо врезается в задний бампер другой машины, либо притирается во время перестроения. Главными причинами аварий являются невнимательность водителей (63%), беспечность (61%), желание полихачить (57%), неумение оценивать риски (56%), тяжёлая ситуация на дорогах (55%).

Респонденты ответили на вопрос, каким видят идеального водителя. Участники исследования выделили его главные качества: готовность пропускать в пробке, соблюдать дистанцию и вовремя включать поворотники. Однако не все россияне могут себя причислить к таким образцовым водителям, таковых набралось всего 12%.