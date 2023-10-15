В Петербурге на грузовом судне из Панамы нашли более восьми килограммов кокаина

В Санкт-Петербурге сотрудники таможни обнаружили более восьми килограммов кокаина на грузовом судне Wild Cosmos, которое прибыло в город из Панамы. Уточняется, что корабль был под флагом Багамских Островов. Об этом сообщает SHOT.

Известно, что таможенники обнаружили на судне восемь брикетов, обмотанных непрозрачной лентой. Внутри был неизвестный порошок. После экспертизы выяснилось, что это кокаин. Наркотик общей массой более восьми килограммов был спрятан под потолком одного из помещений судна. Специалисты выясняют, кому принадлежали брикеты и для кого их перевозили.