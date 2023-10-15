У экстренно севшего в Самаре Superjet "России" произошло два сбоя за день
Superjet 100 авиакомпании "Россия", экстренно севший 9 октября в Самаре, вернулся к полётам, но вновь столкнулся с техническими проблемами. По данным телеграм-канала SHOT, днём 13 октября воздушное судно совершило первый с того момента рейс Санкт-Петербург – Мурманск. Перед посадкой экипаж сообщил диспетчерам о проблемах с механизацией крыла и ушёл на второй круг.
Через несколько часов такой же сбой возник уже во время обратного рейса. При этом тогда экипаж не пошёл на второй круг и успешно приземлился в Пулково. Специалисты осмотрели борт, но посторонних предметов не нашли.
Как сообщал Лайф, в минувший понедельник этот же Superjet аварийно приземлился в Самаре из-за проблем с подкрылками. На его борту было 86 пассажиров и шесть членов экипажа.
ТАСС / Валерий Шарифулин