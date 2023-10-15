Самолёт а/к "Якутия" снова не долетел из Владивостока до Читы и вынужденно сел в Хабаровске

Резервный самолёт, отправленный авиакомпанией "Якутия" для пассажиров рейса Владивосток – Чита, вынужденно сел в Хабаровске. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК России.

Днём ранее, 14 октября, Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия" должен был совершить рейс Владивосток – Чита, но вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности левого двигателя. На борту находилось 80 пассажиров. Спустя примерно сутки, утром 15 октября, около 40 из них отправились в Читу резервным бортом.

"15 октября самолёт Sukhoi Superjet 100 сообщением Владивосток – Чита совершил вынужденную посадку на аэродроме города Хабаровска из-за ошибки в гидросистеме правого двигателя. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

На время ожидания вылета в Читу пассажиров разместили в гостинице. По обоим инцидентам сотрудники ведомства проводят проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").