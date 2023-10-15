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15 октября, 14:35

Режиссёра Мехрджуи и его супругу нашли мёртвыми в их доме в Иране

В Иране найдены тела режиссёра Дариюша Мехрджуи и его жены с порезами и побоями

<p>Иранский кинорежиссёр Дариюш Мехрджуи. Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dariush_Mehrjui_13970603000056636707603751724475_86306_(cropped).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia / Armin Karami</a></p>

Иранский кинорежиссёр Дариюш Мехрджуи. Обложка © Wikipedia / Armin Karami

На севере Ирана найдены мёртвыми известный иранский кинорежиссёр Дариюш Мехрджуи и его жена. Об этом сообщает агентство Tasnim. Тела в доме супругов обнаружила их дочь. Уточняется, что на них были следы побоев, а также порезы.

"В субботу вечером тела Дариюша Мехрджуи и его жены были найдены в доме их дочерью, после обнаружения мёртвых родителей она незамедлительно связалась с полицией", — сказано в сообщении.

Известно, что Мехрджуи вместе со своей семьёй жил в частном доме в провинции Альборз. По данным агентства, смерть супругов наступила из-за удушения, мощных ударов и порезов. Таковы предварительные выводы судмедэкспертов. Сотрудники полиции опросили свидетелей, тела отправили медикам для выяснения точных причин смерти. Представитель правоохранительных органов заявил, что преступник вскоре будет найден.

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Дариюш Мехрджуи родился в 1939 году, он был кинорежиссёром, сценаристом, кинопродюсером, монтажёром и академиком Академии искусств Ирана. Его учителем был французский кинорежиссёр Жан Ренуар. В 1971 году Мехрджуи номинировался на премию "Золотой приз" Московского международного кинофестиваля за фильм "Мистер Наивность". Также он был обладателем ряда других премий крупных кинофестивалей.

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Илья Суриков
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