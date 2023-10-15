Режиссёра Мехрджуи и его супругу нашли мёртвыми в их доме в Иране

На севере Ирана найдены мёртвыми известный иранский кинорежиссёр Дариюш Мехрджуи и его жена. Об этом сообщает агентство Tasnim. Тела в доме супругов обнаружила их дочь. Уточняется, что на них были следы побоев, а также порезы.

"В субботу вечером тела Дариюша Мехрджуи и его жены были найдены в доме их дочерью, после обнаружения мёртвых родителей она незамедлительно связалась с полицией", — сказано в сообщении.

Известно, что Мехрджуи вместе со своей семьёй жил в частном доме в провинции Альборз. По данным агентства, смерть супругов наступила из-за удушения, мощных ударов и порезов. Таковы предварительные выводы судмедэкспертов. Сотрудники полиции опросили свидетелей, тела отправили медикам для выяснения точных причин смерти. Представитель правоохранительных органов заявил, что преступник вскоре будет найден.

Дариюш Мехрджуи родился в 1939 году, он был кинорежиссёром, сценаристом, кинопродюсером, монтажёром и академиком Академии искусств Ирана. Его учителем был французский кинорежиссёр Жан Ренуар. В 1971 году Мехрджуи номинировался на премию "Золотой приз" Московского международного кинофестиваля за фильм "Мистер Наивность". Также он был обладателем ряда других премий крупных кинофестивалей.