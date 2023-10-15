Участнику "Холостяка" пообещали вернуть украденный браслет за 600 тысяч в обмен на секс

У участника шоу "Холостяк" Заки Лаки (настоящее имя Заки Мусин) украли браслет "Картье" за 633 тысячи рублей. Как сообщает SHOT, предварительно, это сделали двое парней, к которым блогер поехал после бара.

По данным SHOT, Заки Лаки в ночь на 14 октября гулял в клубе "Масон" на Таганской улице в Москве. Блогер изрядно выпил и согласился на предложение двоих парней поехать к одному из них домой на Рязанский проспект и продолжить веселье уже там. Мужчины думали, что "склеили" сексуальную блондинку, и совсем не подозревали, что на самом деле это трансгендер.

Заки Лаки 11 лет назад. Фото © VK / Vivien Rotenberg

Уже в квартире Заки почувствовал себя плохо и ушёл спать. А проснувшись, блогер заметил, что у него с руки пропал дорогой браслет от "Картье". Заки спросил у своих новых друзей, где дорогое украшение, на что те сказали, что вернут его только после секса. В итоге участник "Холостяка" сел в такси и поехал к себе домой, а наутро пошёл писать заявление в полицию.