Команда чирлидеров попала в ДТП под Калугой, есть пострадавшие

В Калужской области 15 октября днём произошло ДТП, в результате которого пострадало десять человек, восемь из них оказались несовершеннолетними. Об инциденте сообщает областной главк МВД.

Там уточнили, что авария случилась на шестом километре автодороги Р132 "Окружная дорога". По предварительной информации, 23-летняя водитель автомобиля Opel Corsa не справилась с управлением и столкнулась с микроавтобусом Peugeot Boxer. Там находились двое взрослых и восемь несовершеннолетних пассажиров, которые направлялись на соревнования по чирлидингу из Калуги.

Министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко в своём телеграм-канале подчеркнул, что скорая приехала на место происшествия через тринадцать минут. К счастью, серьёзных травм не оказалось, кроме ушибов разной степени тяжести. Одного человека госпитализировали, пояснил чиновник.