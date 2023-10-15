"Выходим из положения честно": Сосо Павлиашвили рассказал, поёт ли он под фанеру

Певец и музыкант Сосо Павлиашвили признался, что является ярым противником использования фонограммы на выступлениях. Он считает, что уж лучше пускай поклонники услышат слегка хриплый голос, но при этом будут точно знать, что артист поёт самостоятельно.

При этом 59-летний Павлиашвили отметил, что во время простуды, когда голос устаёт, его сильно выручает бэк-вокал в лице супруги Ирины, сына Левана и помощника Алика. Они помогают певцу вытягивать выступление, когда он не может исполнить его самостоятельно. Такое, конечно, по словам артиста, бывает крайне редко.

"Общими усилиями семьи — когда есть такие моменты, они бывают очень редко, когда ты простужаешься, какой-нибудь вирус подхватываешь, срывается голос — мы выходим из положения честно, достойно и никогда не относились к зрителю неуважительно", — сказал исполнитель культовой песни "Ждёт тебя грузин" в беседе с "Газетой.ru".

Он также добавил, что не жалеет свой голос и старается сделать всё для преданных поклонников.