Регион

Уведомления отключены

15 октября, 15:48

Раритетный Ferrari за несколько сотен миллионов рублей попал в ДТП у "Москвы-Сити"

Mash: В Москве в ДТП пострадал раритетный Ferrari 1967 года выпуска

<p>Кадр с места ДТП, в котором пострадал раритетный Ferrari. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/breakingmash/48614" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Кадр с места ДТП, в котором пострадал раритетный Ferrari. Обложка © Telegram / Mash

Раритетный автомобиль Ferrari стоимостью несколько сотен миллионов рублей попал в ДТП около "Москвы-Сити". Об этом сообщает Mash.

Авария с Ferrari 365 GT 2+2 1967 года выпуска произошла на пересечении улицы Антона Овсиенко и 1-го Красногвардейского проезда. По информации телеграм-канала, водитель люксового итальянского спорткара собирался повернуть, когда в него врезался другой автомобилист. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Легковушка загорелась после тарана внедорожника на проспекте Мира в Москве

Легковушка загорелась после тарана внедорожника на проспекте Мира в Москве

А ранее Лайф рассказывал, как пьяный водитель на гоночном Mitsubishi протаранил десять машин в Москве. Остановить горе-гонщика удалось лишь столбу. Комментируя произошедшее, виновник ДТП отшутился мемом "Марк был хороший".

Наталья Исакова
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров