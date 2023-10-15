Раритетный Ferrari за несколько сотен миллионов рублей попал в ДТП у "Москвы-Сити"

Раритетный автомобиль Ferrari стоимостью несколько сотен миллионов рублей попал в ДТП около "Москвы-Сити". Об этом сообщает Mash.

Авария с Ferrari 365 GT 2+2 1967 года выпуска произошла на пересечении улицы Антона Овсиенко и 1-го Красногвардейского проезда. По информации телеграм-канала, водитель люксового итальянского спорткара собирался повернуть, когда в него врезался другой автомобилист. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.