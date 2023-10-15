Раритетный Ferrari за несколько сотен миллионов рублей попал в ДТП у "Москвы-Сити"
Mash: В Москве в ДТП пострадал раритетный Ferrari 1967 года выпуска
Кадр с места ДТП, в котором пострадал раритетный Ferrari. Обложка © Telegram / Mash
Раритетный автомобиль Ferrari стоимостью несколько сотен миллионов рублей попал в ДТП около "Москвы-Сити". Об этом сообщает Mash.
Авария с Ferrari 365 GT 2+2 1967 года выпуска произошла на пересечении улицы Антона Овсиенко и 1-го Красногвардейского проезда. По информации телеграм-канала, водитель люксового итальянского спорткара собирался повернуть, когда в него врезался другой автомобилист. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
А ранее Лайф рассказывал, как пьяный водитель на гоночном Mitsubishi протаранил десять машин в Москве. Остановить горе-гонщика удалось лишь столбу. Комментируя произошедшее, виновник ДТП отшутился мемом "Марк был хороший".