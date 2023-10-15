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15 октября, 17:09

Огненное кольцо: NASA показало завораживающее видео уникального солнечного затмения

NASA опубликовало видео появления кольцеобразного затмения Солнца из Нью-Мексико

<p>Солнечное затмение 14 октября. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Wejolyn/status/1713554807485768027" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wejolyn</a></p>

Солнечное затмение 14 октября. Обложка © Twitter / Wejolyn

Жители США, Мексики и ряда государств Центральной и Южной Америки 14 октября могли наблюдать уникальное кольцеобразное солнечное затмение. По этому поводу NASA организовало трансляцию, где показало огненное кольцо, которое видели в Альбукерке, штат Нью-Мексико.

Появление кольцеобразного затмения Солнца в небе над Нью-Мексико. Видео © Twitter / NASA

Луна закрыла от Земли большую часть Солнца, и в результате образовалось яркая видимая окружность. Многие пользователи, увидевшие это вживую, сразу стали публиковать фото в соцсетях. В следующий раз заметить такое затмение получится лишь через десятки лет.

Огненное затмение в Чили. Видео © Twitter / Cool Posts

Солнечное затмение 14 октября. Фото © Twitter / Wejolyn

Солнечное затмение 14 октября. Фото © Twitter / Wejolyn

Огненное кольцо 2023 в Весах: Почему после солнечного затмения 14 октября жизнь не будет прежней

Огненное кольцо 2023 в Весах: Почему после солнечного затмения 14 октября жизнь не будет прежней

Если вы не стали свидетелем огненного затмения, то, возможно, получится увидеть лунное. В 2023 году оно произойдёт 28 октября. Начнётся в 21:35 по московскому времени, а пика достигнет уже в 22:14, закончится в 22:52. Фрагменты можно будет наблюдать на всех континентах Земли.

Никита Осипов
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