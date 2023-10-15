Огненное кольцо: NASA показало завораживающее видео уникального солнечного затмения

Жители США, Мексики и ряда государств Центральной и Южной Америки 14 октября могли наблюдать уникальное кольцеобразное солнечное затмение. По этому поводу NASA организовало трансляцию, где показало огненное кольцо, которое видели в Альбукерке, штат Нью-Мексико.

Луна закрыла от Земли большую часть Солнца, и в результате образовалось яркая видимая окружность. Многие пользователи, увидевшие это вживую, сразу стали публиковать фото в соцсетях. В следующий раз заметить такое затмение получится лишь через десятки лет.

Огненное кольцо 2023 в Весах: Почему после солнечного затмения 14 октября жизнь не будет прежней

Если вы не стали свидетелем огненного затмения, то, возможно, получится увидеть лунное. В 2023 году оно произойдёт 28 октября. Начнётся в 21:35 по московскому времени, а пика достигнет уже в 22:14, закончится в 22:52. Фрагменты можно будет наблюдать на всех континентах Земли.