В Госдуме назвали главное условие для сохранения хорошей физической формы

Для того чтобы оставаться в хорошей физической форме, нельзя переедать и пропускать завтрак. Такой полезный совет дала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова. Она добавила, что питание напрямую влияет на здоровье человека.

"В первую очередь здоровье — это питание. Поэтому — стараться не переедать, особенно на ночь. Это один из самых важных моментов, потому что очень многое от этого зависит. Я считаю, что надо всегда завтракать. Как в старые советские времена: завтрак съешь сам, обед подели с другом, ужин отдай врагу", — подчеркнула депутат в беседе с "Газетой.ru", добавив, что всё, что мы едим, является отражением нашего здоровья.

По словам Журовой, заниматься спортом нужно с удовольствием. Следует самому выбирать время для тренировок с учётом предпочтений и способностей, ведь кому-то нравятся утренние тренировки, кому-то — послеобеденные или вечерние, отметила олимпийская чемпионка. Кроме того, можно делать упражнения вместе с друзьями или родственниками, так вы получите дополнительный заряд эмоций, пояснила Журова.