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15 октября, 17:35

"Обреветься за три секунды": Садальский рассказал, как заставляет себя плакать в кадре

Садальский похвастался, что может обреветься за три секунды

<p>Станислав Садальский. Обложка © ТАСС / Александр Щербак</p>

Станислав Садальский. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Российский актёр Стас Садальский признался, что в начале карьеры вспоминал грустные моменты из жизни, чтобы заплакать для определённой сцены в кино, а теперь он может обреветься за три секунды. Как отметил артист, в его профессии плакать — это самое лёгкое.

"Плакать в кадре — это элементарно. Я, когда начинал тренироваться, репетировать, вспоминал маму в гробу. Это в начале своей карьеры. А потом уже это какие-то кнопки, для меня это самое лёгкое", — поделился 72-летний Садальский в беседе с "Газетой.ru".

Актёр также вспомнил, как Константин Райкин, чтобы заплакать, прятал у себя в кармане нашатырный спирт, а актёр Юрий Богатырёв для этого резал лук. К этим способам именитые артисты, конечно же, прибегали в начале карьеры, позже они научились блистательно плакать в кадре. По словам Садальского, каждый артист, прошедший театральную школу, может вызвать слёзы без какого-либо труда.

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А ранее Садальский простился с умершей актрисой Ириной Мирошниченко, вспомнив её "защиту от злого мира". Артист подчеркнул, что не может говорить об ушедшей легенде дежурные слова.

Наталья Исакова
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