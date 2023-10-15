Обнародована точная карта затонувшего седьмого континента

Новозеландские учёные создали самую точную карту затонувшего седьмого континента Зеландия — на сегодняшний день 95% его территории находится под водой. По мнению исследователей, около 80 миллионов лет назад гигантский суперматерик Гондвана раскололся на Антарктиду, Австралию и Зеландию.

Карта затонувшего седьмого континента Зеландия. Обложка © Американский геофизический союз (AGU)

"Основываясь на большом объёме данных, полученных главным образом в последние два десятилетия, мы установили, что Зеландия — это не морские острова, а целый материк площадью пять миллионов квадратных километров", — говорится в исследовании специалистов, которое опубликовано на сайте Американского геофизического союза (AGU).

В последние два десятилетия учёные изучали морские плато, окружающие Новую Зеландию, и пришли к выводу, что частями суперматерика были Африка, Южная Америка, Антарктида и Австралия. Как считают специалисты, около 100 миллионов лет назад Австралия и Антарктида отсоединились друг от друга. Затем, примерно 85 миллионов лет назад, южная часть Зеландии отделилась от западной Антарктиды. А северная Зеландия перестала быть частью Австралии примерно 60 миллионов лет назад.