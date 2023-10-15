Регион

Уведомления отключены

15 октября, 17:41

Обнародована точная карта затонувшего седьмого континента

AGU: Опубликована точная карта затонувшего седьмого континента Зеландия

Новозеландские учёные создали самую точную карту затонувшего седьмого континента Зеландия — на сегодняшний день 95% его территории находится под водой. По мнению исследователей, около 80 миллионов лет назад гигантский суперматерик Гондвана раскололся на Антарктиду, Австралию и Зеландию.

Карта затонувшего седьмого континента Зеландия. Обложка © Американский геофизический союз (AGU)

Карта затонувшего седьмого континента Зеландия. Обложка © Американский геофизический союз (AGU)

"Основываясь на большом объёме данных, полученных главным образом в последние два десятилетия, мы установили, что Зеландия — это не морские острова, а целый материк площадью пять миллионов квадратных километров", — говорится в исследовании специалистов, которое опубликовано на сайте Американского геофизического союза (AGU).

В последние два десятилетия учёные изучали морские плато, окружающие Новую Зеландию, и пришли к выводу, что частями суперматерика были Африка, Южная Америка, Антарктида и Австралия. Как считают специалисты, около 100 миллионов лет назад Австралия и Антарктида отсоединились друг от друга. Затем, примерно 85 миллионов лет назад, южная часть Зеландии отделилась от западной Антарктиды. А северная Зеландия перестала быть частью Австралии примерно 60 миллионов лет назад.

Новый океан на Земле может поглотить часть одного из материков, заявили учёные

Новый океан на Земле может поглотить часть одного из материков, заявили учёные

Ранее Лайф писал о гипотезе учёных, что в Солнечной системе существует ещё одно небесное тело, скрытое от наших глаз, и это не планета Х. На такие выводы их натолкнуло своеобразное поведение мелких небесных тел на задворках нашей звёздной системы.

Обложка ©

Американский геофизический союз (AGU)

Наталья Исакова
  • Новости
  • Новая Зеландия
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров