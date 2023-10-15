Во время концерта в Астане скончался 21-летний участник группы "Ирина Кайратовна"

Во время концерта в Астане скончался 21-летний мобилограф [мобильный фотограф] казахстанской группы "Ирина Кайратовна" Шахназ Жылкайдаров. Об этом говорится на странице в Instagram* творческого коллектива.

"Наши глубокие соболезнования и сердечные слова поддержки направляются семье Шахназа. Мы с вами разделяем боль и потерю, которые переживаем в этот тяжёлый момент. Команда окажет всю необходимую помощь семье Шахназа", — указано в сообщении.

В связи с трагедией группа отменила ближайшие концерты в Астане, а запланированный на конец месяца тур по Европе музыканты пообещали посвятить Шахназу. Что стало причиной смерти молодого человека, пока неизвестно. Как пишет Kaktus Media, 14 октября мобилограф потерял сознание во время съёмок диджея, выступающего на разогреве группы. Прибывшие на место медики, к сожалению, не смогли оказать ему помощь.

Ранее стало известно о смерти известного художника и музыканта Гавриила Лубнина. Ему было всего 54 года, причина трагедии не раскрывается.