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15 октября, 20:25

ВКС РФ уничтожили ремонтную базу террористов в Сирии

ЦПВС: ВКС РФ нанесли три авиаудара по боевикам в Сирии

Российские военные нанесли три авиационных удара по ремонтной базе бронетанковой техники, принадлежащей боевикам двум запрещённым в России террористическим организациям — "Джебхат ан-нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*. Как сообщил на брифинге замглавы Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, в результате были уничтожены несколько десятков боевиков и военная техника.

Военный подчеркнул, что ВКС РФ нанесли удары по террористам в ответ на непрекращающиеся обстрелы гражданских объектов и правительственных войск арабской республики. Только за прошедшие сутки со стороны вышеуказанных террористических группировок на территории Идлиба было зафиксировано шесть обстрелов. В результате авиаударов российских военнослужащих уничтожено не менее 20 боевиков, две боевые машины пехоты и около десяти бронеавтомобилей.

Самолёты ВКС России уничтожили 17 боевиков в сирийской провинции Идлиб

Самолёты ВКС России уничтожили 17 боевиков в сирийской провинции Идлиб

Ранее в ЦПВС сообщили, что главари террористов в южной части Идлиба конфликта в Сирии планируют устроить провокацию с использованием отравляющих веществ, дискредитирующую российских военных. Также в ведомстве отметили, что представители псевдогуманитарной организации "Белые каски" привезли в район населённого пункта Эриха шесть ёмкостей с хлором.

* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению суда.

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Алексей Соловьёв
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