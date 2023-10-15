ВКС РФ уничтожили ремонтную базу террористов в Сирии

Российские военные нанесли три авиационных удара по ремонтной базе бронетанковой техники, принадлежащей боевикам двум запрещённым в России террористическим организациям — "Джебхат ан-нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*. Как сообщил на брифинге замглавы Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, в результате были уничтожены несколько десятков боевиков и военная техника.

Военный подчеркнул, что ВКС РФ нанесли удары по террористам в ответ на непрекращающиеся обстрелы гражданских объектов и правительственных войск арабской республики. Только за прошедшие сутки со стороны вышеуказанных террористических группировок на территории Идлиба было зафиксировано шесть обстрелов. В результате авиаударов российских военнослужащих уничтожено не менее 20 боевиков, две боевые машины пехоты и около десяти бронеавтомобилей.

Ранее в ЦПВС сообщили, что главари террористов в южной части Идлиба конфликта в Сирии планируют устроить провокацию с использованием отравляющих веществ, дискредитирующую российских военных. Также в ведомстве отметили, что представители псевдогуманитарной организации "Белые каски" привезли в район населённого пункта Эриха шесть ёмкостей с хлором.