Два человека погибли в тройном ДТП с грузовиком в Кабардино-Балкарии
Последствия столкновения легковушки с грузовиком в КБР. Обложка © t.me / УГИБДД МВД по КБР
Два человека погибли в жутком ДТП в Кабардино-Балкарской Республике. По данным регионального управления ГИБДД, сегодня вечером на четвёртом километре федеральной автодороги "Обход г. Нальчика" на территории Чегемского района столкнулись грузовик и две легковушки — "Ниссан" и БМВ.
"Предварительно установлено, что легковые автомобили следовали в попутном направлении со стороны города Владикавказа в направлении города Пятигорска. После столкновения автомобиль "Ниссан" загорелся", — сказано в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, что от легковушки практически ничего не осталось: её полностью уничтожило пламя. По данным ГИБДД, двух пассажиров спасти не удалось.
Ранее Лайф писал, что в Калужской области 15 октября днём произошло ДТП, в результате которого пострадало десять человек, восемь из них оказались несовершеннолетними. В областном полицейском главке уточнили, что авария случилась на шестом километре автодороги Р132 "Окружная дорога".