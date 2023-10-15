Два человека погибли в тройном ДТП с грузовиком в Кабардино-Балкарии

Два человека погибли в жутком ДТП в Кабардино-Балкарской Республике. По данным регионального управления ГИБДД, сегодня вечером на четвёртом километре федеральной автодороги "Обход г. Нальчика" на территории Чегемского района столкнулись грузовик и две легковушки — "Ниссан" и БМВ.

"Предварительно установлено, что легковые автомобили следовали в попутном направлении со стороны города Владикавказа в направлении города Пятигорска. После столкновения автомобиль "Ниссан" загорелся", — сказано в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что от легковушки практически ничего не осталось: её полностью уничтожило пламя. По данным ГИБДД, двух пассажиров спасти не удалось.