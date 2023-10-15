Регион

Уведомления отключены

15 октября, 20:39

Два человека погибли в тройном ДТП с грузовиком в Кабардино-Балкарии

<p>Последствия столкновения легковушки с грузовиком в КБР. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/gibdd07/6413" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УГИБДД МВД по КБР</a></p>

Последствия столкновения легковушки с грузовиком в КБР. Обложка © t.me / УГИБДД МВД по КБР

Два человека погибли в жутком ДТП в Кабардино-Балкарской Республике. По данным регионального управления ГИБДД, сегодня вечером на четвёртом километре федеральной автодороги "Обход г. Нальчика" на территории Чегемского района столкнулись грузовик и две легковушки — "Ниссан" и БМВ.

"Предварительно установлено, что легковые автомобили следовали в попутном направлении со стороны города Владикавказа в направлении города Пятигорска. После столкновения автомобиль "Ниссан" загорелся", — сказано в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что от легковушки практически ничего не осталось: её полностью уничтожило пламя. По данным ГИБДД, двух пассажиров спасти не удалось.

Три человека погибли в ДТП с грузовым автомобилем в Новосибирской области

Три человека погибли в ДТП с грузовым автомобилем в Новосибирской области

Ранее Лайф писал, что в Калужской области 15 октября днём произошло ДТП, в результате которого пострадало десять человек, восемь из них оказались несовершеннолетними. В областном полицейском главке уточнили, что авария случилась на шестом километре автодороги Р132 "Окружная дорога".

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • МВД РФ
  • ДТП
  • Происшествия
  • Кабардино-Балкарская Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров