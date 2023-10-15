Регион

Уведомления отключены

15 октября, 20:54
5857

Стала известна причина смерти художника Лубнина

SHOT: Художник Гавриил Лубнин скончался от ножевого ранения в грудь

<p>Художник Гавриил Лубнин. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/gavrila_lubnin?ysclid=lnrokvclnq566720001" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Гавриил Лубнин</a></p>

Художник Гавриил Лубнин. Обложка © VK / Гавриил Лубнин

Стали известны детали смерти известного художника и музыканта Гавриила Лубнина. По данным SHOT, он скончался от ножевого ранения в грудь.

Как узнал телеграм-канал, тело Лубнина обнаружила его жена примерно в час дня в квартире на улице Гагаринской в Санкт-Петербурге. Предварительно установлено, что смерть литератора не носит криминального характера. Предположительно, речь идёт о самоубийстве.

Также известно, что художник недавно проходил лечение в психоневрологическом диспансере и на днях выписался.

Во время концерта в Астане скончался 21-летний участник группы "Ирина Кайратовна"

Во время концерта в Астане скончался 21-летний участник группы "Ирина Кайратовна"

Сегодня ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге в возрасте 54 лет ушёл из жизни известный художник и музыкант Гавриил Лубнин. Он родился 14 апреля 1969 года и прославился благодаря юмористическим рисункам, выполненным на крафтовой бумаге.

Оксана Попова
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров