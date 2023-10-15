Стала известна причина смерти художника Лубнина

Стали известны детали смерти известного художника и музыканта Гавриила Лубнина. По данным SHOT, он скончался от ножевого ранения в грудь.

Как узнал телеграм-канал, тело Лубнина обнаружила его жена примерно в час дня в квартире на улице Гагаринской в Санкт-Петербурге. Предварительно установлено, что смерть литератора не носит криминального характера. Предположительно, речь идёт о самоубийстве.

Также известно, что художник недавно проходил лечение в психоневрологическом диспансере и на днях выписался.