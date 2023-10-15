Стала известна причина смерти художника Лубнина
SHOT: Художник Гавриил Лубнин скончался от ножевого ранения в грудь
Художник Гавриил Лубнин. Обложка © VK / Гавриил Лубнин
Стали известны детали смерти известного художника и музыканта Гавриила Лубнина. По данным SHOT, он скончался от ножевого ранения в грудь.
Как узнал телеграм-канал, тело Лубнина обнаружила его жена примерно в час дня в квартире на улице Гагаринской в Санкт-Петербурге. Предварительно установлено, что смерть литератора не носит криминального характера. Предположительно, речь идёт о самоубийстве.
Также известно, что художник недавно проходил лечение в психоневрологическом диспансере и на днях выписался.
Сегодня ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге в возрасте 54 лет ушёл из жизни известный художник и музыкант Гавриил Лубнин. Он родился 14 апреля 1969 года и прославился благодаря юмористическим рисункам, выполненным на крафтовой бумаге.