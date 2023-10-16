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15 октября, 21:41

Белый дом запросит у Конгресса более $2 млрд для Украины и Израиля

Салливан: Белый дом запросит более $2 млрд на помощь Украине и Израилю

Администрация президента Соединённых Штатов Джо Байдена намерена запросить у Конгресса США более двух миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и другие нужды. Об этом сообщил помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телевизионному каналу CBS.

По его словам, в настоящее время у Вашингтона есть возможности продолжать оказывать помощь Киеву, но нужно, чтобы американский парламент тоже действовал. В то же время Салливан подчеркнул, что Байден планирует обратиться по вопросам поддержки Израиля и Украины к законотворцам и ждёт согласия в обеих партиях.

"Сумма будет существенно выше этой (более $2 млрд. — Прим. Лайфа). Но, как я и сказал, она будет включать необходимое вооружение для защиты свободы, суверенитета и территориальной целостности на Украине, а также помощь Израилю защитить себя в борьбе с террористами", — заключил Салливан.

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Ранее Салливан уже сообщал об уверенности Соединённых Штатов, что они способны оказать поддержку Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. По его словам, власти США ставят перед собой задачу обеспечить работу по каждому из указанных направлений в одно и то же время.

Обложка ©

Unsplash

Алексей Соловьёв
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