Белый дом запросит у Конгресса более $2 млрд для Украины и Израиля

Администрация президента Соединённых Штатов Джо Байдена намерена запросить у Конгресса США более двух миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и другие нужды. Об этом сообщил помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телевизионному каналу CBS.

По его словам, в настоящее время у Вашингтона есть возможности продолжать оказывать помощь Киеву, но нужно, чтобы американский парламент тоже действовал. В то же время Салливан подчеркнул, что Байден планирует обратиться по вопросам поддержки Израиля и Украины к законотворцам и ждёт согласия в обеих партиях.

"Сумма будет существенно выше этой (более $2 млрд. — Прим. Лайфа). Но, как я и сказал, она будет включать необходимое вооружение для защиты свободы, суверенитета и территориальной целостности на Украине, а также помощь Израилю защитить себя в борьбе с террористами", — заключил Салливан.