Учёные узнали, в каких комнатах люди больше возбуждаются

Многие считают, что цвета могут влиять на наше самочувствие и настроение. Как выяснили учёные из Цюрихского университета, цветовая гамма также оказывает воздействие и на уровень возбуждения человека. Результаты проведённого эксперимента были опубликованы в научном журнале Royal Society Open Science.

Учёная Марике Ливе Вейс из Цюрихского университета и её коллеги провели исследование, для которого отобрали 60 человек. Суть его людям не рассказали и поместили их в VR-комнаты с разными цветовыми оттенками. После этого учёные записали электрокардиограмму людей и активность их потовых желёз.

В результате специалисты узнали, что частота сердечных сокращений была выше в тёмных комнатах, а вариабельность сердечного ритма — ниже. При этом у тех, кто находился в комнатах с красными стенами, наблюдалась повышенная активность потовых желёз. Это свидетельствует о том, что люди в красных и тёмных помещениях возбуждались сильнее, чем в остальных, например синих и белых.

Авторы не стали делать выводы о влиянии цвета на состояние человека: они предполагают, что, возможно, дело не в красном или синем цвете, а в тёплых и холодных цветах. Это они и собираются проверить в будущих исследованиях.