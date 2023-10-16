Голоса россиян намерены защитить законодательно

В России намерены на законодательном уровне закрепить охрану голоса человека наравне с изображением. Об этом газете "Известия" рассказал зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артём Шейкин.

По его словам, разработкой данного законопроекта уже занимаются в Совете Федерации. Шейкин пояснил, что в Гражданском кодексе РФ упоминается лишь охрана изображения гражданина, в то время как защита требуется и голосу.

В случае принятия закона человек сможет потребовать удаления голоса из Сети, если запись опубликована без его согласия. Кроме того, планируется закрепить и понятие "синтез голоса" — продукт работы искусственного интеллекта. С его помощью можно сгенерировать речь конкретного человека без его участия. В Союзе дикторов пояснили, что этот метод нередко используют мошенники для обмана граждан и озвучки запрещённого контента.

"Необходимые изменения в Гражданский кодекс РФ будут устанавливать понятие "синтез голоса", регулировать вопрос охраны голоса граждан, а также ответственность за не согласованную с человеком генерацию аудиодорожки его голосом", — заявил Шейкин.