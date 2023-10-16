От мигрени до диабета: Невролог предупредила об опасности мушек перед глазами

Мушки перед глазами могут появиться при резкой смене положения тела или подъёме тяжестей. Как рассказала в интервью радио Sputnik врач-невролог Ольга Калмыкова, также они могут говорить и о наличии таких серьёзных заболеваний, как спазм сосудов головного мозга и сахарный диабет.

Медик напомнила, что мушки перед глазами могут возникнут при повышении давления, когда сосуды головного мозга испытывают спазм и гипертонус. Такое может произойти также при низком давлении, мигрени, сахарном диабете, анемии или болезни зрительных органов.

Невролог подчеркнула, что все вышеуказанные причины мушек являются индивидуальными, а врачи при постановке диагноза с этим симптомом обращают внимание на возраст пациента и его историю болезни. Однако, если мушки появляются три-четыре раза в месяц, то это уже повод обратиться за медицинской помощью.

"Если подобный симптом возникает часто, более трёх-четырёх раз в месяц, необходимо обратиться к терапевту, сдать клинический и биохимический анализы крови, проверить уровень сахара в крови, провести исследование на гликированный гемоглобин, а также ультразвуковое исследование брахиоцефальных сосудов. Желательно также сделать ЭКГ. После этого в случае необходимости можно получить направление к другим специалистам, например, к кардиологу, офтальмологу или неврологу", — заключила Калмыкова.