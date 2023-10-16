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Регион
Опубликовано 16 октября 2023, 02:15
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Группировка "Запад" уничтожила до двух рот личного состава ВСУ под Купянском

Минобороны: ВСУ потеряли до двух рот личного состава на Купянском направлении

Украинская армия лишилась до двух рот личного состава на Купянском направлении. Как сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский, российские силы также уничтожили танк и две бронированные машины противника. Его заявление приводит ТАСС.

По словам Зыбинского, на данном участке ВСУ потеряли до двух рот живой силы, один танк, две боевые бронированные машины, два беспилотника и два пикапа. Кроме этого, артиллерийскими ударами была уничтожена 152-мм САУ 2С1 "Гвоздика", а авиация группировки разгромила пункты временной дислокации и опорные пункты четырёх бригад противника.

"На Купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск "Запад" нанесли удары по пунктам временной дислокации и опорным пунктам подразделений 40-й, 43-й и 115-й механизированных бригад и 95-й десантно-штурмовой бригады в районах населённых пунктов Голубовка, Кулаговка, Петропавловка и Купянск-Узловой", — добавил Зыбинский.

ВС России за сутки отразили семь контратак ВСУ на Купянском направлении
ВС России за сутки отразили семь контратак ВСУ на Купянском направлении

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили узел радиотехнического подразделения ВСУ на аэродроме Днепр в Днепропетровской области. Кроме того, ВС РФ уничтожили командный пункт бригады ВСУ в районе посёлка Подлиман Харьковской области.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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