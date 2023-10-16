Группировка "Запад" уничтожила до двух рот личного состава ВСУ под Купянском

Украинская армия лишилась до двух рот личного состава на Купянском направлении. Как сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский, российские силы также уничтожили танк и две бронированные машины противника. Его заявление приводит ТАСС.

По словам Зыбинского, на данном участке ВСУ потеряли до двух рот живой силы, один танк, две боевые бронированные машины, два беспилотника и два пикапа. Кроме этого, артиллерийскими ударами была уничтожена 152-мм САУ 2С1 "Гвоздика", а авиация группировки разгромила пункты временной дислокации и опорные пункты четырёх бригад противника.

"На Купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск "Запад" нанесли удары по пунктам временной дислокации и опорным пунктам подразделений 40-й, 43-й и 115-й механизированных бригад и 95-й десантно-штурмовой бригады в районах населённых пунктов Голубовка, Кулаговка, Петропавловка и Купянск-Узловой", — добавил Зыбинский.