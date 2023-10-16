Путин рассказал о росте числа взаимовыгодных проектов ЕАЭС с Китаем
Путин: ЕАЭС получил $24 млрд долларов за счёт проекта "Один пояс — один путь"
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уже получили около 24 миллиардов долларов инвестиций в рамках инициативы "Один пояс — один путь", заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.
"Страны ЕАЭС в ходе совместной работы в рамках инициативы "Один пояс — один путь" уже обеспечили $24 млрд инвестиций. Но этот объём растёт. Потому что увеличивается количество взаимовыгодных проектов", — сообщил политик.
Ранее Путин прокомментировал российско-китайские отношения и подчеркнул их важность для обеспечения стабильности в мире. По его словам, Москва и Пекин в выстраивании отношений старались всегда найти компромисс.