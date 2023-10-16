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Регион
Опубликовано 16 октября 2023, 05:28

Путин: Мирный план Китая по Украине мог бы стать основой урегулирования кризиса

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что мирный план по Украине, предложенный Китаем в начале 2023 года, реалистичен и мог бы стать основой урегулирования конфликта. Об этом он сказал в интервью Медиакорпорации Китая.

"Мы высоко ценим эти предложения. Я считаю, что они вполне реалистичны, во всяком случае, могли бы быть положены в основу мирных договорённостей", — отметил президент.

Путин заявил, что Россия поддерживала мирное решение украинского конфликта
Путин заявил, что Россия поддерживала мирное решение украинского конфликта

Путин добавил, что Россия благодарна китайским друзьям за то, что они ищут способы прекращения данного кризиса. Он также указал, что украинская сторона не желает вести какие-либо переговоры, хотя Москва готова. Поэтому именно Киев должен заявить о готовности к диалогу.

Ранее Владимир Путин заявил о том, что так называемое украинское контрнаступление не приносит ВСУ никаких результатов, кроме огромных потерь. По словам российского лидера, они в восемь раз превышают российские.

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Kremlin.ru

Илья Суриков
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