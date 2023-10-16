Путин: Мирный план Китая по Украине мог бы стать основой урегулирования кризиса

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что мирный план по Украине, предложенный Китаем в начале 2023 года, реалистичен и мог бы стать основой урегулирования конфликта. Об этом он сказал в интервью Медиакорпорации Китая.

"Мы высоко ценим эти предложения. Я считаю, что они вполне реалистичны, во всяком случае, могли бы быть положены в основу мирных договорённостей", — отметил президент.

Путин добавил, что Россия благодарна китайским друзьям за то, что они ищут способы прекращения данного кризиса. Он также указал, что украинская сторона не желает вести какие-либо переговоры, хотя Москва готова. Поэтому именно Киев должен заявить о готовности к диалогу.