Проводимая Россией специальная военная операция на Украине — это попытка прекратить войну, которая шла с 2014 года. При этом Москва за это время сделала всё для того, чтобы урегулировать конфликт мирным путём, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Начало специальной военной операции Россией — это не начало войны, это попытка её прекратить", — сказал глава государства в интервью Медиакорпорации Китая.

Как уточнил Путин, военные действия начались на Украине не с СВО, а в 2014 году, когда западные страны способствовали госперевороту в Киеве, а затем "руками киевского режима" развернули боевые действия в Донбассе, в ходе которых на протяжении восьми лет убивали мирных граждан, в том числе женщин и детей. Он напомнил, что Киев отказался выполнять Минские соглашения.