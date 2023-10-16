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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 16 октября 2023, 05:20
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Путин: Начало спецоперации Россией — это не начало войны, а попытка её прекратить

Путин: Россия после 2014 года сделала всё для мирного урегулирования на Украине

Проводимая Россией специальная военная операция на Украине — это попытка прекратить войну, которая шла с 2014 года. При этом Москва за это время сделала всё для того, чтобы урегулировать конфликт мирным путём, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Начало специальной военной операции Россией — это не начало войны, это попытка её прекратить", — сказал глава государства в интервью Медиакорпорации Китая.

Как уточнил Путин, военные действия начались на Украине не с СВО, а в 2014 году, когда западные страны способствовали госперевороту в Киеве, а затем "руками киевского режима" развернули боевые действия в Донбассе, в ходе которых на протяжении восьми лет убивали мирных граждан, в том числе женщин и детей. Он напомнил, что Киев отказался выполнять Минские соглашения.

Путин заявил, что Россия поддерживала мирное решение украинского конфликта
Путин заявил, что Россия поддерживала мирное решение украинского конфликта

Ранее Владимир Путин уже заявлял, что СВО — это не начало войны, а попытка её прекратить. Президент страны напомнил, что вооружённый конфликт на Украине был развязан ещё в 2014 году.

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ТАСС / Павел Бедняков / POOL

Иван Косицын
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