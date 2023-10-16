Путин: Начало спецоперации Россией — это не начало войны, а попытка её прекратить
Путин: Россия после 2014 года сделала всё для мирного урегулирования на Украине
Проводимая Россией специальная военная операция на Украине — это попытка прекратить войну, которая шла с 2014 года. При этом Москва за это время сделала всё для того, чтобы урегулировать конфликт мирным путём, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Начало специальной военной операции Россией — это не начало войны, это попытка её прекратить", — сказал глава государства в интервью Медиакорпорации Китая.
Как уточнил Путин, военные действия начались на Украине не с СВО, а в 2014 году, когда западные страны способствовали госперевороту в Киеве, а затем "руками киевского режима" развернули боевые действия в Донбассе, в ходе которых на протяжении восьми лет убивали мирных граждан, в том числе женщин и детей. Он напомнил, что Киев отказался выполнять Минские соглашения.
Ранее Владимир Путин уже заявлял, что СВО — это не начало войны, а попытка её прекратить. Президент страны напомнил, что вооружённый конфликт на Украине был развязан ещё в 2014 году.
ТАСС / Павел Бедняков / POOL