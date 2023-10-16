Вор с пистолетом вынес из магазина с техникой Apple четыре миллиона рублей и 40 айфонов
В Ростове-на-Дону ввели план "Сирена" после ограбления магазина с техникой Apple
В Ростове-на-Дону введён план "Сирена" после крупного ограбления магазина с техникой Apple. Преступника пытаются отследить по камерам видеонаблюдения, пишет SHOT.
По информации телеграм-канала, злоумышленник ворвался в магазин Apple discount накануне вечером. В руках у него был пистолет. Грабитель под угрозой убийства заставил продавца открыть кассу и забрал всю выручку — около четырёх миллионов рублей. Также он вынес 40 айфонов и два новых макбука.
Полная сумма ущерба ещё подсчитывается. Преступника в настоящее время разыскивает полиция.
Ранее Лайф писал, что в Хабаровске двое мужчин ограбили дом со спящими хозяевами. Воры вынесли имущества на более чем три миллиона рублей, в том числе наличные деньги.
ТАСС / Михаил Джапаридзе