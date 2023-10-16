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16 октября, 06:11

В Приморье ехавший из Китая туристический автобус вылетел с дороги, есть погибшие

В Приморье туристический автобус съехал в кювет, два человека погибли

В Приморском крае съехал в кювет туристический автобус, который ехал из Китая в Уссурийск. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства ГО и ЧС. По предварительной информации, погибли два человека.

"Потеряв управление, автобус съехал в кювет. На данный момент двое погибших, много пострадавших. В автобусе находилось 48 пассажиров", — сказано в сообщении.

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Уточняется, что на место инцидента выехали региональные спасатели и пожарные, а также наряд ДПС и сотрудники скорой помощи. Подробные обстоятельства случившегося на данный момент не уточняются. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский в беседе с РИА "Новости" уточнил, что в автобусе, предварительно, находились только российские туристы.

Ранее Лайф рассказывал о том, что два человека погибли в жутком ДТП в Кабардино-Балкарской Республике. Оно произошло на четвёртом километре федеральной автодороги "Обход города Нальчика". На территории Чегемского района столкнулись грузовик и две легковушки — Nissan и BMW.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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