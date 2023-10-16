В Приморье ехавший из Китая туристический автобус вылетел с дороги, есть погибшие

В Приморском крае съехал в кювет туристический автобус, который ехал из Китая в Уссурийск. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства ГО и ЧС. По предварительной информации, погибли два человека.

"Потеряв управление, автобус съехал в кювет. На данный момент двое погибших, много пострадавших. В автобусе находилось 48 пассажиров", — сказано в сообщении.

Уточняется, что на место инцидента выехали региональные спасатели и пожарные, а также наряд ДПС и сотрудники скорой помощи. Подробные обстоятельства случившегося на данный момент не уточняются. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский в беседе с РИА "Новости" уточнил, что в автобусе, предварительно, находились только российские туристы.