Лайф публикует видео с места ДТП с туристическим автобусом в Приморье, где погибли два человека

Появилось видео с места ДТП в Приморье, в котором погибли два человека. На кадрах, опубликованных SHOT, видно, что водитель автобуса с российскими туристами потерял управление и слетел в кювет.

Место аварии с туристическим автобусом в Приморье. Видео © SHOT

После этого транспортное средство опрокинулось. Всё произошло в семи километрах от Барабаша. Известно, что за рулём автобуса был гражданин КНР. В результате ДТП людей зажало внутри, на месте работают экстренные службы.

Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона, всего пострадали 17 человек, из них четверо в тяжёлом состоянии.