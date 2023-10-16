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16 октября, 06:57

Лайф публикует видео с места ДТП с туристическим автобусом в Приморье, где погибли два человека

В ДТП с туристическим автобусом в Приморье пострадали 17 человек

Появилось видео с места ДТП в Приморье, в котором погибли два человека. На кадрах, опубликованных SHOT, видно, что водитель автобуса с российскими туристами потерял управление и слетел в кювет.

Место аварии с туристическим автобусом в Приморье. Видео © SHOT

После этого транспортное средство опрокинулось. Всё произошло в семи километрах от Барабаша. Известно, что за рулём автобуса был гражданин КНР. В результате ДТП людей зажало внутри, на месте работают экстренные службы.

Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона, всего пострадали 17 человек, из них четверо в тяжёлом состоянии.

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Ранее сообщалось, что в Приморском крае съехал в кювет туристический автобус, направлявшийся из Китая в Уссурийск. В нём находилось не менее 48 пассажиров. В результате аварии два человека погибли. По предварительной информации, все пассажиры автобуса были гражданами России.

Обложка ©

SHOT

Иван Косицын
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