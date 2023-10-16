В США заявили об ослаблении американской армии из-за Украины

Генерал ВС США в отставке Дон Болдук заявил в эфире телеканала Fox News, что поставки оружия на Украину истощили американские запасы. В связи с этим Вашингтон не сможет принять участие в других конфликтах.

"С точки зрения логистики мы не можем обеспечить участие в нескольких конфликтах, происходящих одновременно. И это весьма прискорбно", — подчеркнул он.

По его мнению, американская армия оказалась чрезвычайно слабой и перенапряжённой во время правления Джо Байдена. Болдук добавил, что на протяжении многих лет руководство США думает о чём угодно, но только не о том, как вести войны и одерживать в них победы.