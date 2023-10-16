В США заявили об ослаблении американской армии из-за Украины
Генерал ВС США Болдук: Американская армия ослабла из-за помощи Киеву
Генерал ВС США в отставке Дон Болдук заявил в эфире телеканала Fox News, что поставки оружия на Украину истощили американские запасы. В связи с этим Вашингтон не сможет принять участие в других конфликтах.
"С точки зрения логистики мы не можем обеспечить участие в нескольких конфликтах, происходящих одновременно. И это весьма прискорбно", — подчеркнул он.
По его мнению, американская армия оказалась чрезвычайно слабой и перенапряжённой во время правления Джо Байдена. Болдук добавил, что на протяжении многих лет руководство США думает о чём угодно, но только не о том, как вести войны и одерживать в них победы.
А ранее Лайф писал, что Владимир Зеленский во время своего выступления на заседании министров обороны стран – участниц НАТО в Брюсселе заявил, что Киеву необходимо получить дополнительное западное оружие для ВСУ. Зеленский обеспокоен тем, что мировое сообщество отодвигает конфликт на Украине на второй план из-за развернувшегося столкновения на Ближнем Востоке.
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