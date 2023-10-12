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12 октября, 14:46

Отчаявшийся из-за Израиля Зеленский напомнил Западу про Украину и вновь попросил оружия

Politico: Зеленский отчаянно пытается добиться от Запада оружия для ВСУ

Владимир Зеленский напомнил о себе внезапным появлением на заседании министров обороны стран – участниц НАТО в Брюсселе, где выступил с пламенной речью о необходимости получить западное оружие для ВСУ. Об этом пишет Politico.

"Появление Зеленского на совещании уровня министров стало неожиданностью. Но поскольку Россия возобновила наступление на востоке, а зимой может начать продвижение на широком фронте, Киев отчаянно пытается добиться увеличения поставок западного оружия и боеприпасов", отмечается в статье.

Зеленский призвал не отодвигать Украину на задний план из-за развернувшегося столкновения на Ближнем Востоке. Однако издание полагает, что это уже произошло, причём внимание Запада переключает на себя не только Израиль, но и такие события, как, например, проблемы с газопроводом и кабелем, проходящими между Финляндией и Эстонией.

Зеленского уличили в жадности из-за поставок американского оружия Израилю

Зеленского уличили в жадности из-за поставок американского оружия Израилю

Ранее Сенат и Палата представителей США приняли проект бюджета на 45-дневный срок, в котором не упоминается поддержка Украины. При этом представитель американского Совета нацбезопасности Джон Кирби сообщил о начале поставок военной помощи Израилю.

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ТАСС / ЕРА / OLIVIER MATTHYS

Татьяна Миссуми
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