Отчаявшийся из-за Израиля Зеленский напомнил Западу про Украину и вновь попросил оружия

Владимир Зеленский напомнил о себе внезапным появлением на заседании министров обороны стран – участниц НАТО в Брюсселе, где выступил с пламенной речью о необходимости получить западное оружие для ВСУ. Об этом пишет Politico.

"Появление Зеленского на совещании уровня министров стало неожиданностью. Но поскольку Россия возобновила наступление на востоке, а зимой может начать продвижение на широком фронте, Киев отчаянно пытается добиться увеличения поставок западного оружия и боеприпасов", — отмечается в статье.

Зеленский призвал не отодвигать Украину на задний план из-за развернувшегося столкновения на Ближнем Востоке. Однако издание полагает, что это уже произошло, причём внимание Запада переключает на себя не только Израиль, но и такие события, как, например, проблемы с газопроводом и кабелем, проходящими между Финляндией и Эстонией.