Московская школьница наносила себе травмы из-за того, что мать заставляла её много есть

В Москве 15-летняя школьница с расстройством пищевого поведения нанесла себе травмы из-за того, что её мать заставляла её много есть. Об этом сообщает SHOT. Известно, что инцидент произошёл в Южном Тушине. Школьницу госпитализировали с сильными спазмами в животе.

При этом во время осмотра врачи также обнаружили у неё на теле травмы в области груди. Мать девятиклассницы рассказала, что в прошлом году дочь весила более 70 килограммов и комплексовала из-за этого. Затем девочка начала худеть, отказалась от еды. Впоследствии она резко сбросила 15 килограммов.

На фоне похудения у школьницы начались проблемы со здоровьем, а мать заставляла её больше есть. Из-за этого девочка начала специально наносить себе вред. Медики помогли подростку, ей назначили курс терапии. Сейчас с ней работают психологи.