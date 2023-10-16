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16 октября, 07:44

ХАМАС опровергло сообщения о прекращении огня в секторе Газа

Палестинское радикальное движение ХАМАС опровергло сообщения израильской стороны о том, что в секторе Газа вводится пятичасовое перемирие ради вывоза мирных граждан через КПП Рафах в Египет.

"Информация о перемирии и открытии КПП Рафах, которая распространяется в некоторых СМИ со ссылкой на источники в Израиле и на Западе, не соответствует действительности", — написал сотрудник пресс-службы ХАМАС Иззат ар-Ришк в своём телеграм-канале.

Количество погибших в секторе Газа палестинцев приближается к трём тысячам

Количество погибших в секторе Газа палестинцев приближается к трём тысячам

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в южных районах сектора Газа со стороны Израиля якобы был введён режим прекращения огня. Он начался в 9:00 по местному времени (совпадает с московским). Эта мера должна была позволить жителям Газы покинуть территорию и уехать в Египет через КПП Рафах.

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ТАСС / AP / Abed Khaled

Александра Вишнякова
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