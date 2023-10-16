ХАМАС опровергло сообщения о прекращении огня в секторе Газа

Палестинское радикальное движение ХАМАС опровергло сообщения израильской стороны о том, что в секторе Газа вводится пятичасовое перемирие ради вывоза мирных граждан через КПП Рафах в Египет.

"Информация о перемирии и открытии КПП Рафах, которая распространяется в некоторых СМИ со ссылкой на источники в Израиле и на Западе, не соответствует действительности", — написал сотрудник пресс-службы ХАМАС Иззат ар-Ришк в своём телеграм-канале.