ХАМАС опровергло сообщения о прекращении огня в секторе Газа
Палестинское радикальное движение ХАМАС опровергло сообщения израильской стороны о том, что в секторе Газа вводится пятичасовое перемирие ради вывоза мирных граждан через КПП Рафах в Египет.
"Информация о перемирии и открытии КПП Рафах, которая распространяется в некоторых СМИ со ссылкой на источники в Израиле и на Западе, не соответствует действительности", — написал сотрудник пресс-службы ХАМАС Иззат ар-Ришк в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что в южных районах сектора Газа со стороны Израиля якобы был введён режим прекращения огня. Он начался в 9:00 по местному времени (совпадает с московским). Эта мера должна была позволить жителям Газы покинуть территорию и уехать в Египет через КПП Рафах.
ТАСС / AP / Abed Khaled