Израиль ввёл пятичасовой режим прекращения огня в южных районах сектора Газа
В южных районах сектора Газа со стороны Израиля введён режим прекращения огня. Он начался в 9:00 по местному времени (совпадает с московским) и продлится пять часов. Об этом сообщил телеканал i24.
"Ожидаемое гуманитарное прекращение огня со стороны Израиля, как сообщается, начнётся в 9:00 только для южной части сектора Газа и продлится около пяти часов", — сказано в сообщении.
Уточняется, что данная мера позволит некоторым жителям Газы покинуть территорию и уехать в Египет через КПП Рафах. Также это необходимо для доставки гуманитарной помощи. По данным телеканала Al Arabiya, возле КПП скопилось не менее 100 грузовых автомобилей с помощью. Они ожидают открытия гуманитарного коридора.
Напомним, обострение конфликта на Ближнем Востоке началось с ракетного удара радикальной группировки ХАМАС по Израилю 7 октября. После этого члены движения вошли на территорию еврейского государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Армия Израиля начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа, премьер страны Биньямин Нетаньяху отказался закончить войну до полного уничтожения ХАМАС. Он заявил, что Израиль уничтожит ХАМАС. Вместе с тем президент США Джо Байден заявил, что Израиль должен уничтожить ХАМАС, но не Палестинскую автономию.
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