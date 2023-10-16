Израиль ввёл пятичасовой режим прекращения огня в южных районах сектора Газа

В южных районах сектора Газа со стороны Израиля введён режим прекращения огня. Он начался в 9:00 по местному времени (совпадает с московским) и продлится пять часов. Об этом сообщил телеканал i24.

"Ожидаемое гуманитарное прекращение огня со стороны Израиля, как сообщается, начнётся в 9:00 только для южной части сектора Газа и продлится около пяти часов", — сказано в сообщении.