Пьяного водителя остановили стрельбой по колёсам, но пуля досталась и 17-летнему пассажиру
В Оренбургской области полицейские в погоне за пьяным водителем ранили подростка
В Оренбургской области полицейские подпали под проверку из-за того, что в погоне за пьяным водителем ранили 17-летнего подростка. Сотрудники ДПС во время патрулирования заметили отъезжающий от магазина автомобиль, водитель которого вызвал подозрение: при виде полиции водитель увеличил скорость движения и резко свернул с асфальтированной дороги на просёлочную. Стражи порядка ринулись в погоню.
"Погоня продолжалась несколько минут, после чего было принято решение о применении табельного оружия. Сотрудник ДПС два раза выстрелили вверх, а затем несколько раз по колёсам автомобиля. Нарушитель остановился", — информирует пресс-служба МВД по региону.
Водителем оказался 19-летний житель Новоорского района. Он был пьян и признал свою вину, пояснив, что пытался скрыться. Ранения получил его 17-летний пассажир, уточняют РИА "Новости". Информация о его состоянии выясняется.
Ранее Лайф писал, что в Подмосковье пьяный полицейский переехал пожарного и покинул место ДТП, но вскоре вернулся. Правоохранителя задержали, возбуждено уголовное дело.
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