Пьяного водителя остановили стрельбой по колёсам, но пуля досталась и 17-летнему пассажиру

В Оренбургской области полицейские подпали под проверку из-за того, что в погоне за пьяным водителем ранили 17-летнего подростка. Сотрудники ДПС во время патрулирования заметили отъезжающий от магазина автомобиль, водитель которого вызвал подозрение: при виде полиции водитель увеличил скорость движения и резко свернул с асфальтированной дороги на просёлочную. Стражи порядка ринулись в погоню.

"Погоня продолжалась несколько минут, после чего было принято решение о применении табельного оружия. Сотрудник ДПС два раза выстрелили вверх, а затем несколько раз по колёсам автомобиля. Нарушитель остановился", — информирует пресс-служба МВД по региону.

Водителем оказался 19-летний житель Новоорского района. Он был пьян и признал свою вину, пояснив, что пытался скрыться. Ранения получил его 17-летний пассажир, уточняют РИА "Новости". Информация о его состоянии выясняется.