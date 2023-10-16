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16 октября, 08:07

Пьяного водителя остановили стрельбой по колёсам, но пуля досталась и 17-летнему пассажиру

В Оренбургской области полицейские в погоне за пьяным водителем ранили подростка

В Оренбургской области полицейские подпали под проверку из-за того, что в погоне за пьяным водителем ранили 17-летнего подростка. Сотрудники ДПС во время патрулирования заметили отъезжающий от магазина автомобиль, водитель которого вызвал подозрение: при виде полиции водитель увеличил скорость движения и резко свернул с асфальтированной дороги на просёлочную. Стражи порядка ринулись в погоню.

"Погоня продолжалась несколько минут, после чего было принято решение о применении табельного оружия. Сотрудник ДПС два раза выстрелили вверх, а затем несколько раз по колёсам автомобиля. Нарушитель остановился", — информирует пресс-служба МВД по региону.

Водителем оказался 19-летний житель Новоорского района. Он был пьян и признал свою вину, пояснив, что пытался скрыться. Ранения получил его 17-летний пассажир, уточняют РИА "Новости". Информация о его состоянии выясняется.

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Ранее Лайф писал, что в Подмосковье пьяный полицейский переехал пожарного и покинул место ДТП, но вскоре вернулся. Правоохранителя задержали, возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
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