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16 октября, 09:25

Жительница Якутии призналась в расправе над котятами в прямом эфире

В Якутске нашли женщину, выбросившую с балкона четырёх котят

<p>Жительница Якутска в прямом эфире призналась в убийстве четырёх котят. Обложка © <a href="https://www.yakutia.kp.ru/online/news/5500063" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kp.ru</a></p>

Жительница Якутска в прямом эфире призналась в убийстве четырёх котят. Обложка © Kp.ru

Сотрудники полиции нашли и опросили 30-летнюю жительницу Якутска, которая во время прямого эфира в Интернете призналась в убийстве котят. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными.

Как сообщает kp.ru, нетрезвая женщина во время стрима призналась, что убила четырёх котят. Она пояснила зрителям, что у неё аллергия на котов с детства. Уточняется, что неравнодушные люди смогли спасти трёх котят, которые были выброшены с балкона шестого этажа. Один питомец не пережил падения — его пришлось усыпить из-за полученных разрывов внутренних органов.

Сотрудники полиции несколько дней разыскивали подозреваемую. Они опросили владельца квартиры, которую та арендовала. Тот рассказал, что женщина съехала в конце августа. Позже её нашли и опросили. Теперь ей грозит от трёх до пяти лет лишения свободы.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что в Ярославле расследуется дело о жестоком обращении с животными и живодёрстве. Несовершеннолетний мальчик издевался над котятами и снимал происходящее на камеру. В конце сентября на ужасающие кадры наткнулся подольский зоозащитник Игорь Айрапетян.

Илья Суриков
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