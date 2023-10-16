Жительница Якутии призналась в расправе над котятами в прямом эфире

Сотрудники полиции нашли и опросили 30-летнюю жительницу Якутска, которая во время прямого эфира в Интернете призналась в убийстве котят. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными.

Как сообщает kp.ru, нетрезвая женщина во время стрима призналась, что убила четырёх котят. Она пояснила зрителям, что у неё аллергия на котов с детства. Уточняется, что неравнодушные люди смогли спасти трёх котят, которые были выброшены с балкона шестого этажа. Один питомец не пережил падения — его пришлось усыпить из-за полученных разрывов внутренних органов.

Сотрудники полиции несколько дней разыскивали подозреваемую. Они опросили владельца квартиры, которую та арендовала. Тот рассказал, что женщина съехала в конце августа. Позже её нашли и опросили. Теперь ей грозит от трёх до пяти лет лишения свободы.