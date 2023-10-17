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17 октября, 07:42

Биолог назвал срок, за который любители энергетиков получают зависимость

Биолог Созыкин: Зависимость от энергетиков может развиться за три месяца

Рецепт энергетических напитков придуман японскими производителями в прошлом веке для руководителей-трудоголиков, а сейчас энергетики позиционируются рекламой как напитки для повседневного потребления. Однако они не просто вредны, из-за них часто возникает зависимость. Об этом Лайфу рассказал Александр Созыкин, доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения, клеточный биолог.

Эксперт подчеркнул, что норма потребления энергетиков в сутки — не более 0,5 литра. При этом при ежедневном употреблении этих напитков уже за три-шесть месяцев может развиться привыкание, способное трансформироваться в патологическую зависимость.

"Последствия регулярного и неконтролируемого применения высоких доз энергетиков могут быть удручающие. В различных странах мира врачами зарегистрированы смерть от спровоцированной аритмии, от инфаркта, от инсульта; неожиданная потеря сознания и последующая смерть от несчастного случая; диарея и рвота; обострения язвенной болезни и так далее", — добавил Созыкин.

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А ранее биолог Александр Созыкин развеял главный миф энергетиков: усталость возвращается уже через пару часов. Кроме того, энергетики однозначно могут навредить здоровью беременных женщин, кормящих матерей, пожилых людей в возрасте старше 70 лет. Они не рекомендованы людям, имеющим заболевания пищеварительной, сердечно-сосудистой и нервной системы и психики.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Смирнов

Ольга Годуненко
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