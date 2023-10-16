Биолог развеял главный миф энергетиков: усталость возвращается уже через пару часов

Рецепт энергетических напитков придуман японскими производителями в прошлом веке для руководителей-трудоголиков с целью повысить и продлить их работоспособность. Сейчас энергетики позиционируются рекламой как напитки для повседневного потребления. Однако мало того, что усталость после выпитого вскоре вернётся, так ещё и возникнет зависимость. Об этом Лайфу рассказал Александр Созыкин – доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения, клеточный биолог.

Сначала эксперт разобрал состав энергетиков: они делаются на основе газированной воды (это нужно для быстрого всасывания в желудке) с добавлением веществ, резко стимулирующих сердечно-сосудистую и нервную системы. Это сахар (простые высококалорийные углеводы) и кофеин в высоких дозах, также таурин в дозах, превышающих суточную, витамины группы В (полезны при пищеварении), синтетические красители и ароматизаторы.

"Однако потребителю необходимо понимать: через пару часов после приема энергетика усталость вернётся", — подчеркнул Созыкин.

Также он напомнил, что выпив банку энергетика, вы как бы выпиваете одновременно 3-4 чашки зернового кофе. Дело в том, что в этих напитках содержится около 25–40 мг кофеина на 100 граммов, или около 125–160 мг на 500 мл и 63–100 на 250 мл — больше запрещено по ГОСТу.

"Энергетики однозначно могут навредить здоровью беременных, кормящих матерей, пожилых людей в возрасте старше 70 лет. Они не рекомендованы людям, имеющим заболевания пищеварительной, сердечно-сосудистой и нервной системы и психики. Возможны также аллергические реакции немедленного типа", — добавил эксперт.