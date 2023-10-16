Российские учёные превратили обычный бульон в чудо-средство от ОРВИ

Российские учёные изобрели специальный бульон, способный поддержать иммунитет перед традиционным сезоном ОРВИ, а также укрепить костную ткань, суставы и связки. Такое блюдо является источником легкодоступных белков, минералов, поддерживающих обменные процессы и помогающих организму восстановить повреждённые ткани.

"Сварили" чудо-средство специалисты Российского биотехнологического университета (Университет РОСБИОТЕХ). Авторы разработки рассказали Лайфу, что бульон является потенциальным лекарством, которое поможет в укреплении костной ткани и связок, а также обеспечит "опору" для иммунитета. Кроме того, продукт обогащён витамином D с помощью технологии наноинкапсулирования, то есть стабилизации формулы, позволяющей сохранить биологическую активность витамина. Таким образом он усваивается на 95%.

Основным полезным компонентом продукта являются пептиды животного происхождения. Также для изготовления применяется современный способ удаления влаги — сублимационная сушка. Благодаря удобству фасовки для приготовления одной порции бульона достаточно всего восьми граммов волшебного продукта.

"В современном мире важнейшей задачей учёных является создание не просто полезных и обогащённых продуктов питания, но и обеспечение их доступности для людей. В настоящее время в Университете РОСБИОТЕХ множество команд высококлассных специалистов и талантливых студентов работают над созданием такого "суперфуда", который разнообразит рацион россиян, сделает его более витаминизированным и при этом удобным даже при самом активном образе жизни", — рассказал исполнительный директор стартап-студии Университета РОСБИОТЕХ Владимир Иванов.