Историк объяснил, за что Наполеон Бонапарт ценил русских солдат

Директор музея "Бородинская панорама" Владимир Преснов рассказал, как французский император и полководец Наполеон Бонапарт относился к войскам коалиции во время сражений в 1813 году. По его словам, он высоко ценил русских полководцев за стойкость, недооценивал пруссаков, был невысокого мнения об австрийцах.

Ровно 210 лет назад — 16 октября 1813 года — неподалёку от Лейпцига началась Битва народов, где сражались Франция и союзные ей немецкие княжества с одной стороны и коалиция в лице России, Пруссии, Австрии и Швеции — с другой. Битва завершилась поражением Наполеона, из-за чего он потерял территории к востоку от реки Рейн.

"К войскам союзников Наполеон относился по-разному. Он вполне оценил стойкость Российской армии, особенно в обороне. Австрийцев ценил невысоко и был прав: их войска терпели неудачи даже в сражениях, выигранных союзниками. Пруссаков император ошибочно недооценивал, помня о том, как легко разгромил их в 1806 году", — приводит слова эксперта РИА "Новости".

Историк напомнил о политическом просчёте Наполеона при заключении перемирия с шестой коалицией летом 1813 года. Французский император полагался на свои родственные связи с австрийским императором Францем I, а также на страх, который он все ещё внушал Европе. По словам Преснова, Наполеона подвела излишняя уверенность и упрямство.

Кроме того, историк указал, что армия императора Наполеона потеряла в сражениях под Лютценом и Бауценом от 30 до 40 тысяч человек. К тому же кавалерия не до конца восстановилась после катастрофической для Франции войны 1812 года. Как отмечает Преснов, большую часть армии тогда составляли конскрипты (новобранцы).