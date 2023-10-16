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16 октября, 10:29

Историк объяснил, за что Наполеон Бонапарт ценил русских солдат

Историк Преснов: Наполеон ценил русских солдат за стойкость

<p>Наполеон Бонапарт. Обложка © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Napoleon_I_of_France_by_Andrea_Appiani.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Andrea Appiani</a></p>

Наполеон Бонапарт. Обложка © Wikipedia / Andrea Appiani

Директор музея "Бородинская панорама" Владимир Преснов рассказал, как французский император и полководец Наполеон Бонапарт относился к войскам коалиции во время сражений в 1813 году. По его словам, он высоко ценил русских полководцев за стойкость, недооценивал пруссаков, был невысокого мнения об австрийцах.

Ровно 210 лет назад — 16 октября 1813 года — неподалёку от Лейпцига началась Битва народов, где сражались Франция и союзные ей немецкие княжества с одной стороны и коалиция в лице России, Пруссии, Австрии и Швеции — с другой. Битва завершилась поражением Наполеона, из-за чего он потерял территории к востоку от реки Рейн.

"К войскам союзников Наполеон относился по-разному. Он вполне оценил стойкость Российской армии, особенно в обороне. Австрийцев ценил невысоко и был прав: их войска терпели неудачи даже в сражениях, выигранных союзниками. Пруссаков император ошибочно недооценивал, помня о том, как легко разгромил их в 1806 году", приводит слова эксперта РИА "Новости".

Историк напомнил о политическом просчёте Наполеона при заключении перемирия с шестой коалицией летом 1813 года. Французский император полагался на свои родственные связи с австрийским императором Францем I, а также на страх, который он все ещё внушал Европе. По словам Преснова, Наполеона подвела излишняя уверенность и упрямство.

Кроме того, историк указал, что армия императора Наполеона потеряла в сражениях под Лютценом и Бауценом от 30 до 40 тысяч человек. К тому же кавалерия не до конца восстановилась после катастрофической для Франции войны 1812 года. Как отмечает Преснов, большую часть армии тогда составляли конскрипты (новобранцы).

Шляпу Наполеона Бонапарта выставят на аукционе во Франции

Шляпу Наполеона Бонапарта выставят на аукционе во Франции

А ранее историк Сергей Журавлёв рассказал о необходимости добавить в учебники главы о взятии Парижа союзными войсками, основу которых составлял русский корпус под командованием генерала Михаила Барклая-де-Толли. По его словам, именно вступление Российской армии в Париж является для нашего народа "знаковым историческим событием во всех отношениях". После этого Наполеон отрёкся от трона и был повержен.

Дарья Нарыкова
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