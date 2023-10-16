В России могут начать маркировать сообщества, публикующие фейки в соцсетях

Глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести маркировку онлайн-сообществ, публикующих фейки в соцсетях и мессенджерах. Соответствующее письмо парламентарий уже направил на имя главы Минцифры Максута Шадаева.

Как отметил Слуцкий, сегодня соцсети всё больше по аналогии со СМИ, считающимися четвёртой властью, становятся пятой властью. Однако если пресса несёт ответственность по закону за публикацию фейков, то для онлайн-площадок никаких ограничений по-прежнему нет.

"Приведу в пример слухи о мобилизации. Каждый месяц в телеграм-каналы выбрасывается эта тема и муссируется, хотя все официальные лица (вплоть до президента) это опровергли. Конечно, это тревожит граждан и провоцирует подозрительность в отношении власти", — сказал лидер ЛДПР в беседе с РИА "Новости".

В связи с этим Слуцкий предлагает маркировать странички, которые запускают подобные фейки, соответствующим знаком, чтобы все интернет-пользователи знали, что доверять этому источнику не стоит.