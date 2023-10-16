Уральский абьюзер, полтора года державший в плену жену и сына, вышел из психушки и хочет вернуть ребёнка

Житель Магнитогорска, который полтора года держал в плену жену и семилетнего сына, не выпуская их из квартиры, теперь намерен вернуть ребёнка. В конце сентября мужчину отправили в психиатрическую больницу, предполагалось, что он будет проходить там обследования в течение месяца. Однако соседи увидели Дмитрия "на воле" уже через неделю, пишет kp.ru. Ребёнок же пока находится в приюте.

В Магнитогорске абьюзер в течение полутора лет держал в заложниках жену и сына и портил лифт. Видео © t.me / SHOT

В настоящее время абьюзер живёт вместе с родителями. Недавно бывших соседей попросили предоставить характеристики о мужчине. Они надеялись, что в отношении его возбудят уголовное дело. Однако источник издания в Челябинске сообщил, что пока этого делать не планируется.

"В его жизни ничего не изменилось, просто административка светит. Сейчас собирает документы, чтобы вернуть ребёнка. По закону они (с женой. — Прим. Лайфа) психически здоровы. Он работает. По всем пунктам у них всё нормально, поэтому собираются вернуть ребенка. Но ПДН взялась за дело, не хотят возвращать", — отметил один из соседей семьи.

В Министерстве социальных отношений Челябинской области пояснили, что есть все основания, чтобы вернуть мальчика домой. В настоящее время семья взята на социальный патронаж. Судьба ребёнка станет известна по итогам проверки. Соседи семьи также подчеркнули, что родственники не готовы забрать сына Дмитрия и его жены Юлии к себе на воспитание.

Знакомый женщины, которая ранее сдавала квартиру этой семье, рассказал, что мальчик мог гулять только на балконе. Он выглядит слабым и слишком маленьким для своего возраста, что, впрочем, не удивительно, ведь мяса в семье не едят — в холодильнике только капуста, ягоды, грибы, сухарики.