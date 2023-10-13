В ГД забили тревогу после смерти дочки сыроедов и призвали лишить их родительских прав

Депутат Государственной думы, член Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова оказалась в шоке, узнав о трагедии, произошедшей в Красноярске, где родители-сыроеды довели двухлетнюю девочку до гибели. Она забила тревогу и в беседе с Лайфом призвала рассмотреть вопрос правильного ухода за детьми как можно глубже.

"О гибели двухлетнего ребёнка говорить можно только со слезами на глазах. Даже если этого ребёнка не знаешь. Тем более когда гибель ребёнка связана с неисполнением обязанностей по воспитанию детей со стороны родителей", — отметила Ларионова.

Депутат подчеркнула, что людей, которым региональные следственные органы предъявили обвинение, язык никак не поворачивается назвать родителями, а также призвала ускорить процедуру по ограничению их родительских прав в отношении двух оставшихся детей в этой семье.