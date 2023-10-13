В ГД забили тревогу после смерти дочки сыроедов и призвали лишить их родительских прав
Депутат Ларионова забила тревогу после трагедии с дочкой сыроедов в Красноярске
Депутат Государственной думы, член Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова оказалась в шоке, узнав о трагедии, произошедшей в Красноярске, где родители-сыроеды довели двухлетнюю девочку до гибели. Она забила тревогу и в беседе с Лайфом призвала рассмотреть вопрос правильного ухода за детьми как можно глубже.
"О гибели двухлетнего ребёнка говорить можно только со слезами на глазах. Даже если этого ребёнка не знаешь. Тем более когда гибель ребёнка связана с неисполнением обязанностей по воспитанию детей со стороны родителей", — отметила Ларионова.
Депутат подчеркнула, что людей, которым региональные следственные органы предъявили обвинение, язык никак не поворачивается назвать родителями, а также призвала ускорить процедуру по ограничению их родительских прав в отношении двух оставшихся детей в этой семье.
"Вопрос, на мой взгляд, надо рассматривать глубже! Ответственность родителей за здоровье детей — это не только питание! А сколько родителей рискуют жизнью детей, запрещая прививки детям от серьёзных заболеваний!" — добавила собеседница.
Напомним, всё произошло весной этого года: у девочки, которую не кормили нормальной пищей, появились симптомы простуды, однако родители не стали обращаться к врачам, а ошибочно подумали, что могут справиться с недугом. К слову, они были поклонниками специалиста по голоданию. В итоге через два дня ребёнок скончался. После смерти родители-душегубы развеяли прах малышки на видео и воззвали к её реинкарнации. При этом отец погибшей заявил, что причиной её смерти на самом деле стал коронавирус, а истощение якобы было сопутствующим фактором.
t.me / SHOT