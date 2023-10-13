Отец-сыроед погибшей в Сибири девочки назвал истинную причину её смерти
Родители-сыроеды из Красноярска назвали ковид и кахексию причиной смерти дочки
Родители-сыроеды девочки, которая скончалась в Красноярске. Обложка © t.me / SHOT
Родители-сыроеды из Красноярска, у которых погибла двухлетняя дочь, рассказали, что причиной её смерти на самом деле стал коронавирус, а истощение якобы просто было сопутствующим фактором. Об этом сообщает SHOТ.
Видео © t.me / SHOT
"Там две причины смерти. Это коронавирус новой модификации и вторая — это кахексия. И так как мы не кушаем мясо, то сейчас склоняемся к тому, что мы типа не кормили их [детей], из-за этого ребёнок умер. Типа ему не хватило сил. <...> Света кормила её грудным молоком. В грудном молоке, по-моему, природа так придумала, там много всего, что необходимо", — рассказал отец погибшей девочки Денис.
По словам мужчины, они со Светланой не кормили детей пищей животного происхождения, потому что сами её не ели. При этом он опроверг информацию о том, что семья не обращалась за помощью к врачам. Говорит, конечно, ходили, вот только не в обычные больницы, а к нестандартным специалистам: гомеопатам и остеопатам.
Когда двухлетняя девочка заболела, у неё не было температуры, из-за чего родители не восприняли болезнь всерьёз, однако вскоре дома она просто перестала дышать. В больнице Светлане и Денису якобы подтвердили, что маленькая пациентка скончалась от коронавируса и кахексии — сильного истощения организма. К слову, веса девочки вегетарианцы тогда не знали, поскольку просто не взвешивали её.
Сначала Светлана и Денис проходили по делу как свидетели, однако недавно им предъявили обвинение по двум статьям: оставление ребёнка в опасном для жизни состоянии и неисполнение родительских обязанностей. Им вынесли меру пресечения в виде подписки о невыезде. После начала следствия пара развелась. При этом остальных детей органы опеки пока изымать не стали.
Напомним, всё произошло весной этого года: у девочки появились симптомы простуды, однако родители не стали обращаться к врачам, а ошибочно подумали, что могут справиться с недугом. В итоге через два дня ребёнок, которого не кормили нормальной пищей, скончался. После смерти родители-душегубы развеяли прах малышки на видео и воззвали к её реинкарнации, написав стихотворение.