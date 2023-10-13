Отец-сыроед погибшей в Сибири девочки назвал истинную причину её смерти

Родители-сыроеды из Красноярска, у которых погибла двухлетняя дочь, рассказали, что причиной её смерти на самом деле стал коронавирус, а истощение якобы просто было сопутствующим фактором. Об этом сообщает SHOТ.

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"Там две причины смерти. Это коронавирус новой модификации и вторая — это кахексия. И так как мы не кушаем мясо, то сейчас склоняемся к тому, что мы типа не кормили их [детей], из-за этого ребёнок умер. Типа ему не хватило сил. <...> Света кормила её грудным молоком. В грудном молоке, по-моему, природа так придумала, там много всего, что необходимо", — рассказал отец погибшей девочки Денис.

По словам мужчины, они со Светланой не кормили детей пищей животного происхождения, потому что сами её не ели. При этом он опроверг информацию о том, что семья не обращалась за помощью к врачам. Говорит, конечно, ходили, вот только не в обычные больницы, а к нестандартным специалистам: гомеопатам и остеопатам.

Когда двухлетняя девочка заболела, у неё не было температуры, из-за чего родители не восприняли болезнь всерьёз, однако вскоре дома она просто перестала дышать. В больнице Светлане и Денису якобы подтвердили, что маленькая пациентка скончалась от коронавируса и кахексии — сильного истощения организма. К слову, веса девочки вегетарианцы тогда не знали, поскольку просто не взвешивали её.