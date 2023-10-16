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16 октября, 11:19

Российская ПВО сбила два украинских МиГ-29 и один Су-25

Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты два истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины в районах Архангельского Херсонской области, Дмитровки и Звонецкого Днепропетровской области", — говорится в сообщении.

Всего же с начала специальной военной операции уничтожен 491 украинский самолёт и 250 вертолётов.

Истребительная авиация ВКС РФ сбила украинский МиГ-29 под Днепропетровском

Истребительная авиация ВКС РФ сбила украинский МиГ-29 под Днепропетровском

А 11 октября стало известно, что российские военные поразили украинский штурмовик Су-25 на аэродроме в Днепропетровской области.

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Александра Вишнякова
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