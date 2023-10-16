Российская ПВО сбила два украинских МиГ-29 и один Су-25
Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты два истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины в районах Архангельского Херсонской области, Дмитровки и Звонецкого Днепропетровской области", — говорится в сообщении.
Всего же с начала специальной военной операции уничтожены 491 украинский самолёт и 250 вертолётов.
А 11 октября стало известно, что российские военные поразили украинский штурмовик Су-25 на аэродроме в Днепропетровской области.
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