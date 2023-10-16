Российская ПВО сбила два украинских МиГ-29 и один Су-25

Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты два истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины в районах Архангельского Херсонской области, Дмитровки и Звонецкого Днепропетровской области", — говорится в сообщении.

Всего же с начала специальной военной операции уничтожены 491 украинский самолёт и 250 вертолётов.