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Опубликовано 16 октября 2023, 11:32
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Почти полтысячи военных потеряли ВСУ за день сражений на Донецком направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 460 военных на Донецком направлении

За прошедшие сутки подразделения Южной группировки российских войск отразили десять атак штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили десять атак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Андреевка и Марьинка Донецкой Народной Республики", — сообщили в оборонном ведомстве.

Нанесено поражение живой силе и технике 53-й, 93-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, а также 10-й горно-штурмовой бригаде. Это произошло в районах населённых пунктов Курдюмовка, Георгиевка, Белогоровка и Белая Гора (ДНР). Суточные потери украинских войск составили до 460 человек убитыми и пленными.

Кроме того, ВСУ лишились трёх танков, двух боевых бронированных машин и 12 автомобилей. Также поражены две артиллерийские системы M777 американского производства, польская самоходная артиллерийская установка Krab, два орудия Д-20, самоходная гаубица "Акация". А в районе города Славянска был уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

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Напомним, что за предыдущие сутки потери Киева на Донецком направлении составили до 410 военных убитыми и ранеными. Данный участок фронта остаётся для ВСУ самым смертоносным.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Никонов
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