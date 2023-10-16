Почти полтысячи военных потеряли ВСУ за день сражений на Донецком направлении

За прошедшие сутки подразделения Южной группировки российских войск отразили десять атак штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили десять атак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Андреевка и Марьинка Донецкой Народной Республики", — сообщили в оборонном ведомстве.

Нанесено поражение живой силе и технике 53-й, 93-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, а также 10-й горно-штурмовой бригаде. Это произошло в районах населённых пунктов Курдюмовка, Георгиевка, Белогоровка и Белая Гора (ДНР). Суточные потери украинских войск составили до 460 человек убитыми и пленными.

Кроме того, ВСУ лишились трёх танков, двух боевых бронированных машин и 12 автомобилей. Также поражены две артиллерийские системы M777 американского производства, польская самоходная артиллерийская установка Krab, два орудия Д-20, самоходная гаубица "Акация". А в районе города Славянска был уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.